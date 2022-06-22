На Київщині таксист обікрав пасажирку та втік (фото)

На Київщині таксист обікрав пасажирку та втік (фото)

Жінка вийшла зняти готівку, а чоловік поїхав з її речами.

В Обухові 49-річний таксист обікрав 33-річну пасажирку, яка їхала з Києва, та втік. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомили в Обухівському районному управлінні поліції.

Коли жінка вийшла з машини до банкомату, щоб зняти готівку для розрахунку, водій втік. Він прихопив із собою речі потерпілої, які вона лишила в машині.

Зловмисника розшукали та доправили до поліції. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Києві рух Південним мостом закрили для приватного транспорту. Через міст продовжують курсувати автобуси.

Фото: Обухівське районне управління поліції

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