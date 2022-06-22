"Мене торкнись – перемогу наблизь": у столиці встановили скульптуру "Привида Києва" (фото)

Згідно з прикметою, можна наблизити перемогу України, торкнувшись скульптури "Привида Києва".

У Києві встановили бронзову мініскульптуру, присвячену "Привиду Києва". Це збірний образ бійців 40-ї бригади тактичної авіації, які боронять небо над столицею та Київською областю.

Про це повідомила авторка проєкту "Шукай!" Юлія Бевзенко.

Скульптура розташована за адресою вул. Богдана Хмельницького, 56А. Прикмета скульптури: "Мене торкнись – перемогу наблизь", розповіла Бевзенко.

Фото: Юлія Бевзенко

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За словами жінки, ідея зробити таку скульптуру виникла в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, коли з'явилася інформація нібито про українського військового льотчика-аса.

"Це такий важливий образ для нас, українців. Він дає надію і почуття захищеності, адже над нашими головами є сміливі і такі вправні воїни", - пояснила Бевзенко.

Працювала над мініатюрою скульпторка із Хмельницького Анна Роздоронюк. Гроші на втілення ідеї надав меценат Антон Босенко.

Фото: Юлія Бевзенко

Поряд із Привидом Києва також встановлені мініскульптурки Серце Амосова, Київський велосипедист, Негайна допомога, Гелікоптер Сікорського, Золоті ворота і Київський комп’ютер. Загалом у столиці вже встановлені 37 бронзових мініскульптурок проєкту "Шукай!".

Нагадаємо, спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розказав, як військові льотчики взяли на себе у перші два тижні війни важкі удари по захисту Києва. Ігнат зауважив, що ворог тоді переважав у повітряних боях 1 до 6-10.

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