Арестович наполегливо радить мешканцям Києва декілька наступних днів ходити в укриття під час тривоги

Радник керівника Офісу президента вважає, що росіяни "можуть спробувати розплатитися за те, що сталося в Чорному морі".
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович наполегливо радить мешканцям Києва кілька наступних днів ходити в укриття під час тривоги.
Про це Арестович сказав в ефірі "Фейгін Live" 21 червня.
"Киянам ще раз дуже наполегливо - не нехтуйте сьогодні та завтра вночі, а краще до 25-26 червня сигналами повітряної тривоги. Я думаю, вони мають спробувати розплатитися за те, що в Чорному морі сталося... Я думаю, можливий удар по центрах ухвалення рішень", - заявив він, маючи на увазі удари по газових бурових.
На запитання, а чи викличуть удари по Києву дії у відповідь по російських таким центрам, Арестович відповів: "Нам є, чим і як зробити їм дуже-дуже боляче. Якщо ставки піднімаються, то і ми готові їх піднімати".
Нагадаємо, у свою чергу військовий експерт Олег Жданов говорить, що останнім часом Росія погрожує не лише Україні, а й деяким європейським державам. Однак він підкреслив, що це лише погрози, і ніяких активних дій Російська Федерація робити не буде.
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