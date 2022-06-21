У Києві гучно: гримить та б'ють блискавиці (фото, відео)

У Києві гучно: гримить та б'ють блискавиці (фото, відео)

Синоптики прогнозують, що дощ у столиці йтиме до вечора. Завтра, 22 червня, у Києві також буде похмура погода.

У Києві вдень 21 червня різко погіршилася погода. Вранці небо було ясним, а вдень вкрилося хмарами, пішла злива та град.

Місцеві мешканці показали в Мережі фото та відео негоди в столиці.

На знімках видно, що в місті гримить та б'ють блискавиці. За словами киян, через сильний вітер відламуються частини фасадів будівель та падають дерева.

За даними Sinoptik.ua, на зміну дощу із грозами, який розпочався після полудня, ввечері 21 червня прийде дрібний дощ.

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Завтра, 22 червня, у Києві хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Вранішній дрібний дощ удень зміниться дощем із грозами, який повинен закінчитися до приходу вечора.

Нагадаємо, у столиці оголошено перший рівень небезпеки. Мешканців закликали бути обережними, а також нагадали, що під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Фото: "Реальний Київ"

Скріншот із відео

Скріншот із відео

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

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