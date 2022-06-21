Рух Південним мостом у Києві закроють для приватного транспорту

Для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюють п'ять мостів.
У Києві з 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту.
Про це повідомили в КМДА.
Рух цим мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.
Нагадаємо, рух столичними мостами Метро та Патона відновили з понеділка, 20 червня. Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюють Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона.
Читайте також: