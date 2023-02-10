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Над Києвом збили 10 російських ракет: пошкоджено електромережі

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Над Києвом збили 10 російських ракет: пошкоджено електромережі

Фото: Associated Press

Можливі аварійні відключення світла в столиці.

Під час масованої російської атаки 10 лютого сили протиповітряної оборони України збили над Києвом 10 ворожих ракет. Уламками було пошкоджено електромережі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, енергетики вже приступили до відновлення пошкодженого обладнання.

"У повітряному просторі Києва силами ППО було знищено 10 ворожих ракет. Уламками ракети у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі. Дані щодо постраждалих наразі відсутні. Інформація уточнюється",  - зазначив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Нагадаємо, дві ракети, які Росія випустила по Україні, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив деталі.

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Дата публікації
Перегляди
293
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