В Києві та області лунають вибухи

У п'ятницю, 10 лютого, на Київщині та в Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Зокрема, в області повідомили про роботу ППО.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації.

"На Київщині працює ППО! Залишайтеся в укриттях або безпечних місцях. Зберігайте інформаційну тишу та спокій", - наголошують в ОВА.

До слова, про вибухи повідомили у Мережі жителі Броварщини. Кореспонденти ТСН чули вибухи також. Зокрема, на Лівому березі.

На Київщині від початку доби вдруге оголосили повітряну тривогу о 08:27. Вона триває маже дві години.

Нагадаємо, в Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Про вибухи повідомляють у кількох населених пунктах. Зокрема, в Одесі, Кривому Розі, Кременчуцькому районі.

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