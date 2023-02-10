В Києві та області лунають вибухи

В регіоні працює ППО.
У п'ятницю, 10 лютого, на Київщині та в Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Зокрема, в області повідомили про роботу ППО.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної державної адміністрації.
"На Київщині працює ППО! Залишайтеся в укриттях або безпечних місцях. Зберігайте інформаційну тишу та спокій", - наголошують в ОВА.
До слова, про вибухи повідомили у Мережі жителі Броварщини. Кореспонденти ТСН чули вибухи також. Зокрема, на Лівому березі.
На Київщині від початку доби вдруге оголосили повітряну тривогу о 08:27. Вона триває маже дві години.
Нагадаємо, в Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Про вибухи повідомляють у кількох населених пунктах. Зокрема, в Одесі, Кривому Розі, Кременчуцькому районі.
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