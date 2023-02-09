Ситуація складна: постачальник електроенергії повідомив про готовність до відключень світла

Деякі ділянки мереж поки що не можуть передавати такі високі обсяги, тому довелося повернутися до відключень у деяких районах.

Ситуація зі світлом у Києві та Київській області все ще залишається складною. Тож, потрібно бути готовими до відключень світла.

Про це написав гендиректор компанії-постачальника електроенергії "Yasno" Сергій Коваленко.

"Сьогодні ліміти для Києва були досить високими, але колегам все ж довелося відключатися", - зазначив він.

Гендиректор пояснив причини відключень світла.

"Укренерго" надає вказівки з лімітами на наступну добу напередодні ввечері. Ці ліміти враховують низку чинників (загальне навантаження на мережу, споживання, погода тощо). Проте впродовж дня ці чинники можуть змінюватися, так само змінюються і ліміти", - додав Коваленко.

Також він зазначив, що 8 лютого НЕК виділив для Києва обмеження на рівні 845 МВт на період з 00:00 до 10:00 і 1027 МВт з 15:00 до кінця доби.

"Тобто у період з 10:00 до 15:00 обмеження були такі, що за розрахунками колег давали змогу не відключати за стабілізаційним графіком. Але через підвищене споживання в цей час зросло і навантаження. Деякі ділянки мереж поки що не можуть передавати такі високі обсяги, тому довелося повернутися до відключень у деяких районах. Тепер зрозуміло, на що слід звернути увагу, щоб додати системі більшої функціональності", - пояснив гендиректор.

Він додав, що ситуація з постачання електрики все ще залишається складною.

"Те, що ми зараз зі світлом - це результат тяжкої роботи. Про це варто пам'ятати постійно. Так само, як і бути готовими до відключень", - пояснив гендиректор YASNO.

Додамо, що у Київській області 10 лютого проводитимуть заміри потужності споживання електроенергії.

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