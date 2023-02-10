Загроза ракетних ударів: у Києві та двох областях застосовують екстрені відключення світла

В Україні оголошено повітряну тривогу.
Через загрозу ракетної атаки у п'ятницю, 10 лютого, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.
Про це повідомили у ДТЕК.
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - наголошуюь у компанії.
Нагадаємо, в Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Моніторингові чати повідомляють про активність ворожої авіації. Існує загроза ракетного удару.
В ОК "Південь" наголошують, що агресорка Росія після послаблення шторму вивела в Чорне море три ракетоносії. Один із них - підводний. Загальний залп може становити 20 ракет "Калібр".
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