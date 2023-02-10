Над Киевом сбили 10 российских ракет: повреждены электросети

Во время массированной российской атаки 10 февраля силы противовоздушной обороны Украины сбили над Киевом 10 вражеских ракет. Обломками были повреждены электросети.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, энергетики уже приступили к возобновлению поврежденного оборудования.

"В воздушном пространстве Киева силами ПВО было уничтожено 10 вражеских ракет. Обломками ракеты в Голосеевском районе повреждены два автомобиля, дом и электросети. Данные о пострадавших отсутствуют. Информация уточняется", — отметил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Напомним, две ракеты, выпущенные Россией по Украине, пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил детали.

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