На в'їздах до Києва утворилися кілометрові затори (мапа)

На в'їздах до Києва утворилися кілометрові затори (мапа)

Затори утворилися через снігопад.

На в'їздах до Києва у неділю, 9 січня, утворилися кілометрові затори. Вони скували Житомирську, Одеську, Чернігівську та Харківську траси.

Про це свідчать дані Google Maps.

Дороги на трасах позначені помаранчевим, іноді червоним кольором. Особливо складнощі спостерігаються на Житомирській трасі. Там автомобілі рухаються зі швидкістю 40-50 кілометрів на годину.

Затори утворилися через снігопад, який йде на Київщині з ранку, а також через масове повернення киян до столиці після новорічних свят.

Нагадаємо, що у Києві 9-10 січня синоптики прогнозують мокрий сніг і температуру близько 0 градусів. Однак протягом тижня в столиці очікується суттєве похолодання до -14 градусів.

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Погода в Україні: очікується ожеледиця на дорогах та мокрий сніг з налипанням

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