У Києві учні повернуться в школи після канікул: які обмеження діють

У Києві учні повернуться в школи після канікул: які обмеження діють

Навчання у закладах розпочнеться з понеділка.

У Києві в понеділок, 10 січня, учні повернуться на навчання після зимових канікул. У навчальних закладах будуть дотримуватися вимог "жовтої" зони карантину.

Про це нагадали у Департаменті освіти та науки КДМА.

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Навчати дітей будуть тільки педагоги, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. У приміщеннях навчальних закладів дотримуватиметься санітарних режим: на перервах учні повинні носити маски, а до шкіл та дитсадків не допускаються дорослі люди, які не мають відношення до навчального процесу.

Нагадаємо, що у Києві за минулу добу, 8 січня, зареєстрували 437 нових випадків COVID-19. Це найбільша кількість в Україні. За добу у столиці одужали 330 киян, померло – 10.

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