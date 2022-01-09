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У Києві учні повернуться в школи після канікул: які обмеження діють

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У Києві учні повернуться в школи після канікул: які обмеження діють

pixabay.com

Навчання у закладах розпочнеться з понеділка.

У Києві в понеділок, 10 січня, учні повернуться на навчання після зимових канікул. У навчальних закладах будуть дотримуватися вимог "жовтої" зони карантину.

Про це нагадали у Департаменті освіти та науки КДМА.

Навчати дітей будуть тільки педагоги, які пройшли вакцинацію від коронавірусу. У приміщеннях навчальних закладів дотримуватиметься санітарних режим: на перервах учні повинні носити маски, а до шкіл та дитсадків не допускаються дорослі люди, які не мають відношення до навчального процесу.

Нагадаємо, що у Києві за минулу добу, 8 січня, зареєстрували 437 нових випадків COVID-19. Це найбільша кількість в Україні. За добу у столиці одужали 330 киян, померло – 10.

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