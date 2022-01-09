Київ став лідером за кількістю нових випадків COVID-19 в Україні: статистика на 9 січня

Київ став лідером за кількістю нових випадків COVID-19 в Україні: статистика на 9 січня

Від ускладнень хвороби померли 10 осіб.

У Києві за минулу добу, 8 січня, зареєстрували 437 нових випадків COVID-19. Це найбільша кількість в Україні. За добу у столиці одужали 330 киян, померло – 10.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, що напередодні, 7 січня, зареєстрували всього 291 новий випадок COVID-19 у столиці.

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В Україні станом на 9 січня зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусу. До лікарень за добу госпіталізували 840 осіб, 2818 інфікованих побороли хворобу, 75 українців померли.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 осіб, з них отримали першу дозу — 14 807 334 особи, отримали дві дози — 13 968 123 особи, отримали додаткову дозу — 6 101 особа, бустерну дозу — 18 409 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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