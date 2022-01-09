На въездах в Киев образовались километровые пробки (карта)

На въездах в Киев образовались километровые пробки (карта)

Пробки образовались из-за снегопада.

На въездах в Киев в воскресенье, 9 января, образовались километровые пробки. Они сковали Житомирскую, Одесскую, Черниговскую и Харьковскую трассы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Дороги на трассах отмечены оранжевым, иногда красным цветом. Особенно сложности наблюдаются на Житомирской трассе. Там автомобили двигаются со скоростью 40-50 километров в час.

Пробки образовались из-за снегопада, который идет на Киевщине с утра, а также из-за массового возвращения киевлян в столицу после новогодних праздников.

Напомним, что в Киеве 9-10 января синоптики прогнозируют мокрый снег и температуру около 0 градусов. Однако в течение недели в столице ожидается существенное похолодание до -14 градусов.

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Google Maps

Google Maps

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