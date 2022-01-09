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"Скажи Путіну ні": на акцію у Києві прийшли сотні людей (фото)

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"Скажи Путіну ні": на акцію у Києві прийшли сотні людей (фото)

Укрінформ

Мета акції - привернути увагу до дій Росії в Україні та Казахстані.

У Києві 9 січня на Михайлівській площі пройшла акція "Скажи Путіну ні". На неї зібралися кілька сотень людей.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Акцію організували напередодні міжнародних перемовин з Росією щодо ситуації навколо України. 

Учасники розгорнули державний прапор України, створили великий банер з написом SayNOtoPutin і віднесли його до будівлі Міністерства закордонних справ.

За словами організаторів акції, її мета - привернути увагу до дій Росії в Україні, Казахстані, а також закликати світову спільноту зберегти порядок.

На площі були присутні українські, казахстанські, азербайджанські активісти, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, ветерани АТО та інші.

© Укрінформ
Укрінформ

Учасники акції закликали лідерів демократичних держав сказати Путіну “ні” і не піддаватися на ультиматуми. Такі акції мають відбутися у 20 містах України, а також за кордоном.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори щодо безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

© Укрінформ
Укрінформ
© Укрінформ
Укрінформ
© Укрінформ
Укрінформ
© Укрінформ
Укрінформ

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