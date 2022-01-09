"Скажи Путіну ні": на акцію у Києві прийшли сотні людей (фото)

"Скажи Путіну ні": на акцію у Києві прийшли сотні людей (фото)

Мета акції - привернути увагу до дій Росії в Україні та Казахстані.

У Києві 9 січня на Михайлівській площі пройшла акція "Скажи Путіну ні". На неї зібралися кілька сотень людей.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Акцію організували напередодні міжнародних перемовин з Росією щодо ситуації навколо України.

Учасники розгорнули державний прапор України, створили великий банер з написом SayNOtoPutin і віднесли його до будівлі Міністерства закордонних справ.

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За словами організаторів акції, її мета - привернути увагу до дій Росії в Україні, Казахстані, а також закликати світову спільноту зберегти порядок.

На площі були присутні українські, казахстанські, азербайджанські активісти, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, ветерани АТО та інші.

Укрінформ

Учасники акції закликали лідерів демократичних держав сказати Путіну “ні” і не піддаватися на ультиматуми. Такі акції мають відбутися у 20 містах України, а також за кордоном.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори щодо безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Укрінформ

Укрінформ

Укрінформ

Укрінформ

Перемовини між США та Росією запланували на 10 січня - обговорюватимуть Україну | Новини світу

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