У Києві вдарить мороз -14 градусів і засніжить: прогноз погоди до кінця тижня

У Києві вдарить мороз -14 градусів і засніжить: прогноз погоди до кінця тижня

Автівки, що заважатимуть спецтехніці наводити лад в сніжну погоду, будуть евакуйовані.

У Києві 9-10 січня синоптики прогнозують мокрий сніг і температуру близько 0 градусів. Однак протягом тижня в столиці очікується суттєве похолодання до -14 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у середу, 12 січня, очікується -9 -11 градусів, але без опадів. Наступного дня, вночі 13 січня, температура повітря опуститься до -12 -14 градусів. Вдень синоптики прогнозують -9 -11 градусів. Буде сонячно. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Укргідрометцентр

Зазначимо, що на вулицях столиці зараз працюють близько 140 одиниць снігоприбиральної техніки, повідомили у "Київавтодорі". Зупинки громадського транспорту, сходи, пішохідні переходи та тротуари розчищають 330 комунальників у складі 53 бригад з ручного прибирання.

Комунальники звернулися до водіїв бути обережними і пильними на дорозі. І не паркувати авто на узбіччях вулиць - аби снігоприбиральна техніка могла без перешкод розчищати дороги і проїзди. Автівки, що заважатимуть спецтехніці наводити лад в сніжну погоду, будуть евакуйовані.

Нагадаємо, що в Україні синоптики попередили про погіршення погодних умов. 9 січня на всій території країни очікується ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу.

Погода в Україні: очікується ожеледиця на дорогах та мокрий сніг з налипанням

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