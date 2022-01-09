Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Києві сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці: людина випала з вікна (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці: людина випала з вікна (фото)

ГУ ДСНС у Києві

Виклик про пожежу надійшов близько четвертої ранку.

У Києві сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці на вулиці Братиславській у Деснянському районі. Вогонь спалахнув у квартирі на сьомому поверсі.

Про це 9 січня повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Рятувальники отримали виклик про пожежу о 03:59. Мешканці будинку самостійно розпочали евакуацію до прибуття рятувальників. Пожежу на площі 15 квадратних метрів ліквідували о 05:11.

Під час гасіння пожежі на вулиці біля будинку виявили тіло чоловіка без ознак життя. За попередньою інформацією, людина випала з охопленої полум'ям квартири.

Унаслідок пожежі одна з кімнат квартири вигоріла повністю, були закопчені стіни та стеля квартири. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що під Києвом горів храм. Вогонь знищив близько 48 квадратних метрів культової споруди.

© ГУ ДСНС у Києві
ГУ ДСНС у Києві
© ГУ ДСНС у Києві
ГУ ДСНС у Києві
© ГУ ДСНС у Києві
ГУ ДСНС у Києві

У Вишгороді сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі | Новини Україні

У Вишгороді сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі | Новини Україні

Читайте також:

Наступна публікація