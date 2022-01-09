У Києві сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці: людина випала з вікна (фото)

У Києві сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці: людина випала з вікна (фото)

Виклик про пожежу надійшов близько четвертої ранку.

У Києві сталася смертельна пожежа в багатоповерхівці на вулиці Братиславській у Деснянському районі. Вогонь спалахнув у квартирі на сьомому поверсі.

Про це 9 січня повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Рятувальники отримали виклик про пожежу о 03:59. Мешканці будинку самостійно розпочали евакуацію до прибуття рятувальників. Пожежу на площі 15 квадратних метрів ліквідували о 05:11.

Під час гасіння пожежі на вулиці біля будинку виявили тіло чоловіка без ознак життя. За попередньою інформацією, людина випала з охопленої полум'ям квартири.

Унаслідок пожежі одна з кімнат квартири вигоріла повністю, були закопчені стіни та стеля квартири. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що під Києвом горів храм. Вогонь знищив близько 48 квадратних метрів культової споруди.

ГУ ДСНС у Києві

ГУ ДСНС у Києві

ГУ ДСНС у Києві

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