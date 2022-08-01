Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На трасі під Києвом утворився величезний затор (відео)

Дата публікації
Перегляди
4456
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На трасі під Києвом утворився величезний затор (відео)

Скриншот із відео

На Новоірпінській трасі утворився величезний затор.

До міста Ірпінь на Київщині повертаються люди, а з ними і затори. Так, зранку 1 серпня на Новоірпінській трасі рух у сторону столиці майже зупинився.

Відео затору показали в Мережі.

"Ось такий зараз має вигляд виїзд на Київ, до Академмістечка. І це я вже пів лісу відстояла, нормально так продвинулась", - розповіла водійка.

За словами місцевих мешканців, затори в Ірпені вже часто утворюються зранку і ввечері у години пік.

Нагадаємо, у місті Ірпінь під Києвом, яке перебувало в російській окупації та сильно постраждало від обстрілів, відновлюється життя. Однак про страшні події нагадують зруйновані багатоповерхівки. У Мережі показали фото, як місцеві мешканці відпочивають на тлі руїн.

Розстрілювали чотири рази: як перевізник з Ірпеня вивіз понад сотню мешканців з окупації

Розстрілювали чотири рази: як перевізник з Ірпеня вивіз понад сотню мешканців з окупації

Читайте також: 

Наступна публікація