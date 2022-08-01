На трасі під Києвом утворився величезний затор (відео)

До міста Ірпінь на Київщині повертаються люди, а з ними і затори. Так, зранку 1 серпня на Новоірпінській трасі рух у сторону столиці майже зупинився.

Відео затору показали в Мережі.

"Ось такий зараз має вигляд виїзд на Київ, до Академмістечка. І це я вже пів лісу відстояла, нормально так продвинулась", - розповіла водійка.

За словами місцевих мешканців, затори в Ірпені вже часто утворюються зранку і ввечері у години пік.

Нагадаємо, у місті Ірпінь під Києвом, яке перебувало в російській окупації та сильно постраждало від обстрілів, відновлюється життя. Однак про страшні події нагадують зруйновані багатоповерхівки. У Мережі показали фото, як місцеві мешканці відпочивають на тлі руїн.

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