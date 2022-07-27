Від вибитих шибок до зруйнованих поверхів: більшість новобудов у Бучі, Ірпені та Гостомелі мають пошкодження (фото)

Загальна сума збитків від руйнування в Бучі та Ірпені - 28,7 млрд гривень.

74% будинків збудованих після 2010-го року в Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області мають пошкодження різного ступеню. Від вибитих шибок - до зруйнованих цілих поверхів.

Про це повідомив експерт з нерухомості, маркетинг-директор ЛУН Денис Суділковський.

За даними Rebuildua загальна сума збитків від руйнування в Бучі становить понад 5,2 млрд гривень, а в Ірпені - більш як 23,5 млрд грн.

"З 2014 року наші фотокореспонденти моніторять хід будівництва новобудов. Не міг уявити час, коли будемо фотографувати їх травми", - написав Суділковський.

Фото: lun.ua

Фото: lun.ua

Фото: lun.ua

Фото: lun.ua

Фото: lun.ua

Фото: lun.ua

Фото: lun.ua

Фото: lun.ua

Нагадаємо, у Бучі демонтували багатоповерхівку, яка постраждала від російських обстрілів у березні.

У Бучі зносять будівлі, які постраждали від окупантів

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