Життя посеред руїн: в Ірпені люди відпочивають на тлі пошкоджених багатоповерхівок (фото)

У місті Ірпінь під Києвом, яке перебувало в російській окупації та сильно постраждало від обстрілів, відновлюється життя. Однак про страшні події нагадують зруйновані багатоповерхівки.

Свіжі знімки з Ірпеня опублікував фотокореспондент УНІАН.

На них видно, що місцеві мешканці відпочивають на міському пляжі на тлі зруйнованих житлових будинків.

Зазначимо, що за місяць запеклих боїв було пошкоджено майже 70% Ірпеня. Загальна сума збитків від руйнування, за даними Rebuildua, становить понад 23,5 млрд грн.

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

Нагадаємо, близько 300 людей вважаються зниклими безвісти в ході бойових дій на території Київської області. 216 знайдених тіл на даний час не ідентифіковані. Деякі зниклі громадяни перебувають у полоні в Білорусі.

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