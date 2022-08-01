Життя посеред руїн: в Ірпені люди відпочивають на тлі пошкоджених багатоповерхівок (фото)

Загальна сума збитків від руйнування в Ірпені становить понад 23,5 млрд грн.
У місті Ірпінь під Києвом, яке перебувало в російській окупації та сильно постраждало від обстрілів, відновлюється життя. Однак про страшні події нагадують зруйновані багатоповерхівки.
Свіжі знімки з Ірпеня опублікував фотокореспондент УНІАН.
На них видно, що місцеві мешканці відпочивають на міському пляжі на тлі зруйнованих житлових будинків.
Зазначимо, що за місяць запеклих боїв було пошкоджено майже 70% Ірпеня. Загальна сума збитків від руйнування, за даними Rebuildua, становить понад 23,5 млрд грн.
Нагадаємо, близько 300 людей вважаються зниклими безвісти в ході бойових дій на території Київської області. 216 знайдених тіл на даний час не ідентифіковані. Деякі зниклі громадяни перебувають у полоні в Білорусі.
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