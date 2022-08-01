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Життя посеред руїн: в Ірпені люди відпочивають на тлі пошкоджених багатоповерхівок (фото)

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Життя посеред руїн: в Ірпені люди відпочивають на тлі пошкоджених багатоповерхівок (фото)

Фото: УНІАН

Загальна сума збитків від руйнування в Ірпені становить понад 23,5 млрд грн.

У місті Ірпінь під Києвом, яке перебувало в російській окупації та сильно постраждало від обстрілів, відновлюється життя. Однак про страшні події нагадують зруйновані багатоповерхівки.

Свіжі знімки з Ірпеня опублікував фотокореспондент УНІАН.

На них видно, що місцеві мешканці відпочивають на міському пляжі на тлі зруйнованих житлових будинків. 

Зазначимо, що за місяць запеклих боїв було пошкоджено майже 70% Ірпеня. Загальна сума збитків від руйнування, за даними Rebuildua, становить понад 23,5 млрд грн.

© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН
© УНІАН
Фото: УНІАН

Нагадаємо, близько 300 людей вважаються зниклими безвісти в ході бойових дій на території Київської області. 216 знайдених тіл на даний час не ідентифіковані. Деякі зниклі громадяни перебувають у полоні в Білорусі.

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