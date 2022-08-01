У Києві громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги

У Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух. Пасажири в цей час мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Про це повідомили в КМДА.

Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Міська влада закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, скільки людей вже повернулося до столиці.

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