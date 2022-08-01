Кличко повідомив, скільки людей повернулося до Києва

До повномасштабної війни в Києві мешкало 3,6 млн людей.
Станом на кінець липня до Києва повернулося близько трьох мільйонів мешканців, які виїхали після повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в інтерв’ю The Telegraph.
За його словами, людей в місті стало більше також за рахунок вимушених переселенців. Їх у Києві наразі зареєстровано близько 100 тисяч. Понад 15 тисяч із них - діти.
Нагадаємо, близько 300 людей вважаються зниклими безвісти в ході бойових дій на території Київської області. 216 знайдених тіл на даний час не ідентифіковані.
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