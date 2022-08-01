Бойові дії на Київщині: безвісти зникли близько 300 людей, деякі - у полоні в Білорусі

Окупанти викрали українці з Гостомеля, Бучі та Ірпеня. Деякі з них перебувають у полоні в Білорусі.

Близько 300 людей вважаються зниклими безвісти в ході бойових дій на території Київської області. 216 знайдених тіл на даний час не ідентифіковані.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Проведена відповідна процедура по відбору ДНК. Сподіваюсь, що завдяки співпраці з родичами ми зможемо встановити цих осіб", - сказав він.

Нєбитов не виключає, що деякі зниклі громадяни зараз перебувають у полоні. Під час документування воєнних злочинів на Київщині з’ясувалося, що багато людей нині утримується на території Білорусії.

"За свідченнями очевидців, цих осіб було викрадено окупантами з Гостомеля, Бучі та Ірпеня", - зазначив Нєбитов.

Нагадаємо, поліція виявила ще одне тіло українця, якого окупанти жорстоко закатували в Новому Заліссі на Київщині.

Зеленський заявив, що у Росії немає шансів перемогти у цій війні - звернення за 31 липня

Читайте також: