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Наймасовіша атака: на підступах до Києва було знищено понад три десятки безпілотників

Наймасовіша атака: на підступах до Києва було знищено понад три десятки безпілотників

Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків / Фото: ТСН.ua

Повітряна тривога тривала понад 7 годин.

Цієї ночі росіяни здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко у повідомленні у соціальних мережах. 

А головною ціллю агресора став Київ. На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні. Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік  за кількістю застосованих БпЛА. 

Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків. 

Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки  безпілотників. Тип БпЛА та точну кількість оприлюднять Повітряні Сили ЗСУ. 

За даними оперативного зведення на цю хвилину - у Києві без постраждалих та руйнувань. Дані попередні, інформація уточнюється.

"Дякуємо всім воїнам, хто охороняє наше небо за захист! Слідкуйте уважно за сигналами тривоги. Не ігноруйте. Бережіть себе і близьких!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА. 

Раніше ми писали про те, що вночі 31 липня 2024 року безпілотники атакували Україну: де було чути вибухи

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