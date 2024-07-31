Наймасовіша атака: на підступах до Києва було знищено понад три десятки безпілотників

Повітряна тривога тривала понад 7 годин.
Цієї ночі росіяни здійснили одну з наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну.
Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко у повідомленні у соціальних мережах.
А головною ціллю агресора став Київ. На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні. Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.
Повітряна тривога тривала понад 7 годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків.
Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників. Тип БпЛА та точну кількість оприлюднять Повітряні Сили ЗСУ.
За даними оперативного зведення на цю хвилину - у Києві без постраждалих та руйнувань. Дані попередні, інформація уточнюється.
"Дякуємо всім воїнам, хто охороняє наше небо за захист! Слідкуйте уважно за сигналами тривоги. Не ігноруйте. Бережіть себе і близьких!", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.
Раніше ми писали про те, що вночі 31 липня 2024 року безпілотники атакували Україну: де було чути вибухи.
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