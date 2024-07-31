На Київщині працює ППО - влада

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

"В області, на підступах до Києва ведеться бойова робота засобів ППО по ворожим БпЛА. Перебувайте в безпеці до відбою тривоги!", - додав Сергій Попко, начальник КМВА.

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