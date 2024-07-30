У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи: що відомо

У моніторингових пабліках пишуть, що попередньо, є два прильоти балістики у передмісті Києва та Білоцерківському районі.

Пізно увечері 30 липня у Києві, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Крім того, вибухи чули у районі Білої Церкви (південна Київщина).

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у місті працює ППО. Він закликав киян не покидати укриттів до відбою.

У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістики з півночі. За інформацією моніторингових каналів, попередньо, було застосовано балістичне озброєння з Воронезької області.

Також у моніторингових пабліках пишуть, що попередньо, є два прильоти балістики у передмісті Києва та Білоцерківському районі. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. ТСН.ua стежить за інформацією.

UPD

Начальник КМВА Сергій Попко о 23:36 заявив, що інформація про вибухи у Києві і роботу ППО не відповідає дійсності.

"Інформація про вибухи в місті Києві чи про роботу сил і засобів протиповітряної оборони на території столиці не відповідають дійсності. Наразі триває повітряна тривога, повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння. Перебувайте в укриттях до відбою", - пише Попко.

Нагадаємо, що у вівторок, 30 липня, о 22:55 частину України охопила повітряна тривога через загрозу застосування балістики з півночі. За три години до цього на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

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