На Київщині спрацювали сили ППО - КОВА

У Київській області в ніч проти 16 березня спрацювали сили протиповітряної оборони по ворожих ударних безпілотниках.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Перед цим моніторингові канали повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Київської області. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 16 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що росіяни потужно вдарили по Україні балістикою і дронами.

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