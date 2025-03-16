Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині спрацювали сили ППО - КОВА

На Київщині спрацювали сили ППО - КОВА

На Київщині працюють сили ППО / Фото: ТСН.ua

У регіоні оголошена повітряна тривога.

У Київській області в ніч проти 16 березня спрацювали сили протиповітряної оборони по ворожих ударних безпілотниках.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Перед цим моніторингові канали повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Київської області. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 16 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що росіяни потужно вдарили по Україні балістикою і дронами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація