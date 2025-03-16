На Київщині спрацювали сили ППО - КОВА

У регіоні оголошена повітряна тривога.
У Київській області в ніч проти 16 березня спрацювали сили протиповітряної оборони по ворожих ударних безпілотниках.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Перед цим моніторингові канали повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Київської області. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 16 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що росіяни потужно вдарили по Україні балістикою і дронами.
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