Зачинилася в чужій квартирі з дитиною: в Києві у п'яної матері вилучили немовля

Увечері 13 березня у Києві ювенальні поліцейські та соцслужби вилучили 7-місячну дівчинку у п’яної матері, яка зачинилася в чужій квартирі.

Про це повідомила поліція Києва.

Інформацію про крики та плач дитини з квартири правоохоронцям надали мешканці будинку. Прибувши на місце, поліцейські за допомогою рятувальників відкрили двері квартири, де виявили 7-місячну дівчинку і її 20-річну матір, яка була в стані сильного алкогольного сп’яніння.

У Києві вилучили немовля у п’яної матері / Фото: Поліція Києва / Facebook

"Як з’ясувалось, жінка родом з Івано-Франківська без постійного місця мешкання. Жити у наданому їй соціальному житлі вона не бажала, тож приїхала до Києва, де вела бродяжницький спосіб життя. Вчора мати з немовлям приїхала до подруги, разом з якою вживала спиртні напої. Коли власниця оселі вийшла по справах, гостя замкнулась і заснула, не реагуючи на плач своєї дитини", — йдеться в повідомленні.

У Києві вилучили немовля у п’яної матері / Фото: Поліція Києва / Facebook

Немовля доправили до лікарні для медичного обстеження. Вивчення правової кваліфікації дій матері триває.

Нагадаємо, у Києві чоловік запросив додому двох підлітків та зґвалтував.

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