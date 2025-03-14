Стало відомо, в якому стані перебуває хлопчик, якого вдарило струмом на даху електрички

У четвер, 13 березня, на станції "Київ-Волинський" 12-річний підліток отримав удар струмом на даху електрички. Відомо, що хлопчик живий, але перебуває в тяжкому стані.

Про це повідомило видання КИЇВ24, з посиланням на Департамент охорони здоров'я.

13 березня хлопчик застряг між вагонами електрички "Київ – Козятин". Він отримав удари струмом. Перехожі намагалися допомогти, використовуючи вогнегасник.

"Дитина в тяжкому стані, під наглядом лікарів спеціалізованого медичного закладу", — зазначила ведуча.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому діти ризикують життям.

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