В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА

В Киевской области в ночь на 16 марта сработали силы противовоздушной обороны по вражеским ударным беспилотникам.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

Перед этим мониторинговые каналы сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении Киевской области. В регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 16 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что россияне мощно ударили по Украине баллистикой и дронами.

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