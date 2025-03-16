В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА

В регионе объявлена воздушная тревога.
В Киевской области в ночь на 16 марта сработали силы противовоздушной обороны по вражеским ударным беспилотникам.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Перед этим мониторинговые каналы сообщили о движении вражеских беспилотников в направлении Киевской области. В регионе объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 16 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что россияне мощно ударили по Украине баллистикой и дронами.
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