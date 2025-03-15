У Києві тарифи на обслуговування будинків зростуть вдвічі, а подекуди втричі: що відомо

Жителі столиці з квітня будуть змушені платити більше за утримання будинків.

Про це розповів директор ГО "Інститут міста" Олександр Сергієнко в етері КИЇВ24.

"Тобто людям просто брутально нав'язали тариф і люди мають платити невідомо за що, але відомо скільки. От така, на жаль, невтішна ситуація. І відповідальність за це лежить в даному випадку на Київській міській військовій адміністрації", — зазначив Сергієнко.

У квітні кияни отримають нові платіжки, де суми за обслуговування будинків зростуть удвічі, а подекуди й утричі. Це стосується багатоквартирних будинків без ОСББ чи управителя.

Нагадаємо, українцям доведеться заплатити додаткові гроші за газ у квітні.

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