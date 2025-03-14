У Києві чоловік запросив додому двох підлітків та зґвалтував: фото

Хлопцям на момент зґвалтування було 14 та 15 років.

У Києві чоловік запросив додому двох підлітків та зґвалтував.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 42-річному киянину, який підозрюється у зґвалтуванні двох підлітків (ч. 3 ст. 152 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що чоловік запросив двох хлопців 14 та 15 років до квартири своєї матері, де ніхто не живе, пропонуючи начебто пригостити пивом. Втім, там він напоїв підлітків горілкою, показував порнографічне відео та зґвалтував. Лише за добу хлопці розповіли про це батькам, які звернулись до правоохоронних органів.

Чоловік напоїв дітей горілкою, включив порнографію та зґвалтував / Фото: Київська міська прокуратура

Особу чоловіка встановили та повідомили йому про підозру.

Судом, за клопотанням ювенальних прокурорів, до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внести заставу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Нагадаємо, окупант ґвалтував 21-річну жительку Харківщини, а потім вивіз у секс-рабство до РФ.

Читайте також: