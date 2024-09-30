На Київщині прозвучала серія вибухів

У ніч проти 30 вересня 2024 року атака росіян була зосереджена на Києві та Київській області.

Про це інформують очевидці та моніторингові канали.

"У повітрі +- 35 шахедів. Основна маса йде у бік Києва/Київської області. Потурбуйтеся про власну безпеку", - повідомили вони.

Загалом протягом ночі на Київщині лунало чимало вибухів. Це працювали сили ППО.

Дочекайтеся відбою повітряної тривоги у безпечному місці. Не забувайте про власну безпеку та безпеку ваших близьких.

Також читайте Через ворожий обстріл на Миколаївщині перекрито рух поїздів: пасажирів просять перебувати у вагоні до ранку

Нагадаємо, що в українському повітряному просторі кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.