На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА: у регіоні працють сили ППО

У Київській області чути вибухи.
На території Київської області зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це інформує Київська військова обласна адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що в українському повітряному просторі кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху.
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