На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА: у регіоні працють сили ППО

На території Київської області зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська військова обласна адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - Сергій Попко, начальник КМВА.

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Нагадаємо, що в українському повітряному просторі кружляють ворожі безпілотники: названо напрямок руху.

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