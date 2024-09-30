В Киевской области прозвучала серия взрывов

В ночь на 30 сентября 2024 года атака россиян была сосредоточена на Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает очевидцы и мониторинговые каналы.

"В воздухе +- 35 шахедов. Основная масса идет в сторону Киева/Киевской области. Позаботьтесь о собственной безопасности", — сообщили они.

Всего в течение ночи в Киевской области раздавалось немало взрывов. Это работали силы ПВО.

Дождитесь отбоя воздушной тревоги в безопасном месте. Не забывайте о собственной безопасности и безопасности ваших близких.

Напомним, что в украинском воздушном пространстве кружат вражеские беспилотники: названо направление движения.

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