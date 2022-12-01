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На Київщині пролунали вибухи: що сталося

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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321
Час на прочитання
1 хв
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Жителів області закликають зберігати спокій.

На Київщині після обіду 1 грудня пролунали вибухи, які чули жителі області та столиці. У Київській обласній військовій адмністрації пояснили, що у Вишгородському районі знищували вибухонебезпечні предмети.

Про це інформує КМВА із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні з 13:00 до 16:00 у Вишгородському районі підрозділи ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим жителі деяких громад можуть чути звуки вибухів. Закликаємо містян зберігати спокій. В разі повітряної тривоги негайно прямуйте до укриття!", - йдеться у повідомленні.

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Дата публікації
Перегляди
321
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