У Києві сталася масштабна ДТП: зіткнулися п'ять автівок (фото)

Винуватець ДТП, ймовірно, був напідпитку.
У Києві на проспекті Перемоги вранці 1 грудня сталася масштабна ДТП за участю п'яти автівок. Одна з них від удару перекинулася на бік.
Про це повідомили очевидці аварії на сторінці dtp.kiev.ua в Телеграм.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Поліція припускає, що водій BMW, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння.
"Ранок починається не з кави: карколомна автотроща в Києві на проспекті Перемоги під Повітрофлотський мостом. Декілька авто, одне на боці. На місці три автівки поліції", - повідомили очевидці.
На проспекті через ДТП був ускладнений рух, виник великий затор у напрямку центра міста.
Нагадаємо, в Україні до патрулювання вулиць залучать курсантів ВНЗ МВС, вони допомагатимуть поліцейським. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що під час відключення світла одразу ж вдвічі збільшується кількість автомобільних і піших нарядів поліції на вулицях.
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