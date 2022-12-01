У Києві сталася масштабна ДТП: зіткнулися п'ять автівок (фото)

У Києві на проспекті Перемоги вранці 1 грудня сталася масштабна ДТП за участю п'яти автівок. Одна з них від удару перекинулася на бік.

Про це повідомили очевидці аварії на сторінці dtp.kiev.ua в Телеграм.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Поліція припускає, що водій BMW, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння.

Також читайте У Києві просять ніколи не вимикати світлофори: чи можливо це

"Ранок починається не з кави: карколомна автотроща в Києві на проспекті Перемоги під Повітрофлотський мостом. Декілька авто, одне на боці. На місці три автівки поліції", - повідомили очевидці.

На проспекті через ДТП був ускладнений рух, виник великий затор у напрямку центра міста.

Фото: телеканал "Київ"

Нагадаємо, в Україні до патрулювання вулиць залучать курсантів ВНЗ МВС, вони допомагатимуть поліцейським. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що під час відключення світла одразу ж вдвічі збільшується кількість автомобільних і піших нарядів поліції на вулицях.

Немає світла — не працюють і світлофори! Як уникнути ДТП! Включення кореспондента «Сніданку»

Читайте також: