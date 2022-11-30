В Києві запровадять "ручні відключення" світла: електрики не буде там, де вона раніше була

В Києві запровадять "ручні відключення" електроенергії, щоб вимикати світло в будинках на лініях критичної інфраструктури, де раніше цього не відбувалося.

Про це гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив у Мережі.

Він зазначив, що на сьогодні Київ перебуває досі в режимі екстрених відключень електроенергії. Відповідно, стабілізаційні графіки не діють, але на них орієнтуються і до них наближаються.

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"Час, який кияни проводять без світла, скорочується. У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, а вчора – менше ніж на 7 годин на добу. Сьогодні і самі обмеження були меншими – 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тисячі клієнтів, на 5 тисяч менше, ніж учора", – йдеться в повідомленні Коваленка.

Він також повідомив, що задля справедливих відключень світла в Києві в ручному режимі вимикатимуть світло в будинках, розташованих на одній лінії з об’єктами критичної інфраструктури, де раніше електрику не відключали.

"Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається – то енергетики їх перемикають... Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення – ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема", – написав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, раніше голова КМВА Сергій Попко висловив сподівання, що "найближчим часом все буде відновлено, і перейдемо на плановий графік відключень, як це було до останнього ракетного удару".

Зауважимо, що Держенергонагляд здійснюватиме позапланові перевірки на об’єктах енергетики для посилення контролю за складанням та виконанням графіків погодинних відключень електроенергії.

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