Чому в Києві світло вмикатимуть лише двічі на день: у YASNO дали відповідь

Сергій Коваленко просить мешканців Києва й області в разі підключення світла не вмикати одночасно усі ґаджети і прилади, щоб не створювати значних стрибків навантаження.

Енергетична система України досі не може оговтатися після масованого обстрілу, який влаштували росіяни. Нещодавно стало відомо, що у Києві включатимуть світло лише на дві-три години двічі на добу.

Генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі єдиного телемарафону пояснив, чому так відбувається.

"На Київщину у нас є десь 600 мегаватів при потребі 1300. І з цих 600 мегаватів 300 треба для критичної інфраструктури, яку не можна відключати - це лікарні, пологові будинки, комунальні підприємства. І для нас, для кінцевих споживачів, залишається 300 з невеличким мегават на споживання", - сказав Коваленко.

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Гендиректор YASNO пояснив, що цей залишок необхідно розподілити між споживачами, тому світло включають лише по кілька годин на день.

"Тому коли мережі кажуть, що (світло включатимуть, - ред.) дві-три години кілька разів на день, то вони мають на увазі, що ці 300 мегават потрібно розподілити між споживачами, щоб усі споживачі були зі світлом", - наголосив Коваленко.

Гендиректор YASNO зазначив, що строки повернення до планових графіків відключень наразі неможливо спрогнозувати.

"Строки зменшення дефіциту залежать від строків запуску атомної генерації... Маю надію, що за декілька діб ситуація покращиться", - зазначив він.

Коваленко також попросив киян у разі підключення світла не вмикати одночасно усі ґаджети і прилади, щоб не створювати значних стрибків навантаження.

Нагадаємо, в понеділок, 28 листопада, НЕК "Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії по всій Україні через дефіцит потужностей в енергосистемі.

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