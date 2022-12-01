На рівних умовах: ДТЕК Київські електромережі включив до списку на відключення 750 будинків

З одного боку, завдяки цьому ДТЕК зменшить тривалість відключень для усіх мешканців столиці. З іншого — забезпечить справедливий підхід до електропостачання всіх киян в умовах стабілізаційних чи екстрених обмежень, відсутність якого викликала негативну реакцію киян.

Частина будинків у Києві не потрапляли під відключення електроенергії, оскільки були заживлені за тими ж лініями, що й об‘єкти критичної інфраструктури. Задля справедливих і рівних умов електропостачання та відключення всіх клієнтів ДТЕК провів велику технічну роботу задля оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури і, де це було можливо, створив для житлових будинків альтернативну схему постачання світла. Тепер 750 додаткових будинків будуть відключатися на рівних умовах з іншими, що дозволить зменшити тривалість відключення для всіх киян.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Київські електромережі".

Під час екстрених чи стабілізаційних відключень об’єкти критичної інфраструктури (великі помпові, котельні станції, лікарні тощо) не відключаються від електропостачання. Разом із ними раніше під відключення не потрапляли й 1497 житлових будинків, що підключені до тих же електроліній, що й об’єкти критичної інфраструктури.

Станом на 30 листопада ДТЕК вдалося створити альтернативну схему електропостачання для близько 750 будинків, що дозволить застосовувати до них екстрені чи стабілізаційні відключення.

З одного боку, завдяки цьому ДТЕК зменшить тривалість відключень для усіх мешканців столиці. З іншого — забезпечить більш справедливий підхід до електропостачання всіх киян в умовах стабілізаційних чи екстрених обмежень, відсутність якого викликала негативну реакцію киян.

"Ще для 747 будинків ми не можемо змінити поточну схему електропостачання, що обумовлено технічними характеристиками мережі. Вони залишаються з підключенням до тих самих ліній, що і критична інфраструктура. Ми продовжуємо спільну роботу з міською владою, ЖБК, УК та ОСББ міста для застосування стабілізаційних чи екстрених відключень до цих будинків", — йдеться у повідомленні.

У "ДТЕК Київські електромережі" підкреслили, що списки критичної інфраструктури, котрі не потрапляють до відключень, не формує оператор системи розподілу. Їх формує та погоджує військово-цивільна адміністрація. Рішення про те, які об’єкти туди включаються, також приймаються спеціальною комісією при військово-цивільній адміністрації.

Нагадаємо, в Києві люди перекрили рух трамваїв: у їхньому будинку немає світла, опалення та газу.