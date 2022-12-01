В Киевской области раздались взрывы: что произошло

В Киевской области после обеда 1 декабря прогремели взрывы, которые слышали жители области и столицы. В Киевской областной военной администрации объяснили, что в Вышгородском районе уничтожали взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает КМВА со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"Сегодня с 13:00 до 16:00 в Вышгородском районе подразделения ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы. В связи с этим жители некоторых общин могут слышать звуки взрывов. Призываем горожан сохранять спокойствие. В случае воздушной тревоги немедленно направляйтесь к укрытию!", — говорится в сообщении.

Угроза нового массированного удара России

Аналитики американского Института изучения войны в отчете предполагают, что российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. В нем аналитики упомянули предупреждение украинского президента Владимира Зеленского о новых атаках.

О подготовке России предупреждает аналитик Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк. Он отметил, что на российских аэродромах в последние дни обнаружена воздушная активность. Такой вывод сделали с помощью данных спутников.

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