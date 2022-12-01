У Києві у ліфтах багатоповерхівок встановлять 5 тисяч екстрених боксів допомоги: що туди входить (фото)

Рятувальники закликають не користуватись ліфтами під час стабілізаційних відключень електроенергії у будинку.

У Києві організували благодійну ініціативу щодо розміщення в ліфтах столичних багатоповерхівок екстрених боксів допомоги.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Представники соціально відповідального бізнесу разом із німецьким партнером та у співпраці зі столичною владою організували благодійну ініціативу щодо розміщення в ліфтах багатоповерхівок у Києві екстрених боксів допомоги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усього було зібрано 5 тисяч боксів, які вже найближчим часом будуть розміщені в будинках, що найчастіше підпадають під стабілізаційні та екстрені вимкнення світла і де існує найбільший ризик застрягти в підйомниках.

До складу кожного боксу входять вологі рушники, сухі серветки, пакети для сміття, печиво, вода, одноразові стаканчики, а також заспокійливе.

Фото: КМДА

Такі бокси турботи підтримають мешканців міста, які опинилися у ліфтах під час їхньої екстреної зупинки.

Водночас у КМДА нагадали, що рятувальники закликають не користуватись ліфтами під час стабілізаційних відключень електроенергії у будинку.

Нагадаємо, у Києві рятувальники визволили із ліфта вагітну жінку, у якої почалися пологи.

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