На Київщині двоє маленьких сестер отруїлися чадним газом: у поліції розповіли подробиці (фото)

В Україні стались шість випадків отруєння чадним газом у приватних житлових будинках.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Один із випадків трапився у селі Торф’яне Бучанського району, ймовірно через порушення експлуатації пічного опалення. Газом отруїлись дві сестри 2012 та 2014 років народження. У стані середнього ступеня тяжкості їх госпіталізували.

Поліція Київщини встановила, що напередодні родина приїхала на вихідні на дачу в село Торфяне. Батьки, аби обігріти будинок, розпалили піч. Попередньо, внаслідок несправності повітропровода сталося задимлення.

Пічне опалення / Фото: Поліція Київської області

"Дітей терміново доправили до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння чадним газом. Нині життю та здоровʼю сестер нічого не загрожує", – додали у поліції.

Всього в Україні 27 січня шість людей отруїлися чадним газом, з них п'ятеро дітей.

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Нагадаємо, у лікарні помер чоловік, поранений на стадіоні "Локомотив" під час ракетного обстрілу Києва. Чоловік на ім'я Михайло був колишнім спортсменом з пауерліфтингу. Він разом з родиною був постійним відвідувачем "Локомотиву" і поціновувачем футболу.

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