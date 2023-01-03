На Київщині родина отруїлася чадним газом – постраждали двоє дітей

У селі Горенка Київської області родина з шести людей отруїлася чадним газом, серед постраждалих – четверо дорослих та двоє дітей віком 5 та 10 років.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Як розповіли правоохоронці, під час новорічних свят до медиків звернулась сім‘я з отруєнням чадним газом.

"Серед потерпілих — четверо дорослих та двоє дітей віком 5 і 10 років, їх госпіталізували до Охматдиту. Життю та здоров’ю всіх членів сім’ї нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські попередньо встановили, що витік газу стався через несправність димовідводу опалювальної системи.

Випадки отруєння чадним газом в Україні

У місті Дубно Рівненської області чадним газом отруїлися молоде подружжя та їхня п'ятирічна дитина – дівчинка загинула.

На Івано-Франківщині родина отруїлася чадним газом від бензинового електрогенератора. До лікарні госпіталізували 20-річну, 62-річну та 56-річну жінок, а також одномісячне немовля.

У Коломиї від чадного газу загинули троє молодих хлопців та дівчина.

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