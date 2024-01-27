У лікарні помер поранений на стадіоні "Локомотив" під час ракетного обстрілу Києва: що про нього відомо

Загинув один із постраждалих, Михайло Донський, який перебував у важкому стані, у комі.

У лікарні помер поранений на стадіоні "Локомотив" під час ракетного обстрілу Києва.

Повідомлення про смерть Михайла Донського опублікував колектив ФСК "Локомотив" у Facebook.

ФСК "Локомотив" розповів про те, що 26 січня ввечері отримав трагічну звістку.

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"Внаслідок терористичного російського ракетного удару по "Локомотиву" 23 січня, на жаль загинув один із постраждалих, Михайло Донський, який перебував у важкому стані, у комі", — повідомили про чоловіка, що отримав смертельні поранення.

Знайомі Михайла розповіли, що він був колишнім спортсменом з пауерліфтингу.

Як виявилось, він разом з родиною був постійним відвідувачем "Локомотиву" і поціновувачем футболу.

"росія продовжуює цинічно забирати життя мирних українців, цивільних громадян на очах у всього світу", — йдеться у дописі спорткомплексу.

Нагадаємо, 23 січня Росія атакувала Київ ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу столиці одна жінка загинула, один чоловік перебував у стані клінічної смерті, ще 21 людина зазнала поранень.

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