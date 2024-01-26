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Життя не спинити: скільки дітей народилося в Києві від початку широкомасштабного вторгнення рф

Життя не спинити: скільки дітей народилося в Києві від початку широкомасштабного вторгнення рф

За 700 днів повномасштабного вторгнення у столиці народилося 34 994 немовлят / Фото: Заступник Кличка Микола Поворозник (Facebook)

Від 24 лютого 2022 року в Києві одружилося 46 170 пар.

У Києві за 700 днів повномасштабного вторгнення одружилося 46 170 пар і народилося 34 994 немовлят.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

Так, від 24 лютого 2022 року в Києві одружилося 46 170 пар. Попри повітряні тривоги та ракетні обстріли, в пологових будинках та укриттях народилося 34 994 немовлят. Із них – 17 969 хлопчиків і 17 025 дівчат. Серед новонароджених – 685 двієнь і шість трієнь.

Микола Поворозник побажав новонародженим та їхнім батькам здоров’я, а новоствореним родинам – любові та злагоди і всім нам – Перемоги!

Нагадаємо, стало відомо, які імена мешканці Києва давали своїм дітям 2023 року: є навіть Люцифер та Афіна-Пенелопа.

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