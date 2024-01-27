У Києві п'яна водійка скоїла три ДТП та втікала від патрульних, а поруч сидів маленький син: відео

За кермом авто перебувала 29-річна жінка, а в салоні – на передньому сидінні – був її малолітній син, який дивом не травмувався.

У Києві відбулися нічні перегони. Була затримана водійка, яка скоїла три ДТП та втікала від патрульних.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"Водійка на відео, скоївши одне ДТП, поїхала з місця. Ігноруючи вимоги поліцейських зупинитися, дорогою в’їхала ще у одну автівку, а потім ще у дві. Далі - затримання та оформлення адмінматеріалів. За кермом авто перебувала 29-річна жінка, а в салоні (на передньому сидінні ) був її малолітній син, який дивом не травмувався. Це підтвердили медики, яким передали дитину. На місце події викликали батька та працівників ювенальної превенції", – розповів він.

Білошицький зазначив, що, на щастя, ДТП обійшлися без травмованих.

У патрульній поліції повідомили, що керманичка мала явні ознаки сп’яніння, та пройти огляд категорично відмовилась. Від керування її відсторонили та склали:

три протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП),

два протоколи за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП),

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння),

протокол за ч. 1 ст. 122–2 (Невиконання вимоги про зупинку),

та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

Нічні перегони… Днями в Києві затримали водійку, яка скоїла три ДТП та втікала від патрульних. Водійка на відео, скоївши одне ДТП, поїхала з місця. Ігноруючи вимоги поліцейських зупинитися, дорогою в’їхала ще у одну автівку, а потім ще у дві. Далі - затримання та оформлення адмінматеріалів. За кермом авто перебувала 29-річна жінка, а в салоні (на передньому сидінні ) був її малолітній син, який дивом не травмувався. Це підтвердили медики, яким передали дитину. На місце події викликали батька та працівників ювенальної превенції. На щастя, ДТП обійшлися без травмованих. Керманичка ж мала явні ознаки сп’яніння, та пройти огляд категорично відмовилась. Від керування її відсторонили та склали: *️⃣три протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), *️⃣два протоколи за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), *️⃣протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), *️⃣протокол за ч. 1 ст. 122–2 (Невиконання вимоги про зупинку), *️⃣та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП. Результат 8 адмінматеріалів та 4 потрощенних авто. Керуйте відповідально! Опубліковано Олексієм Білошицьким Субота, 27 січня 2024 р.

"Результат – вісім адмінматеріалів та чотири потрощенних авто", - підсумував Олексій Білошицький.

Нагадаємо, у Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні авто. Вміст алкоголю в його крові в 11 разів перевищував норму.

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