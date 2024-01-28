В Киевской области двое маленьких сестер отравились угарным газом: в полиции сообщили подробности (фото)

В Украине произошло шесть случаев отравления угарным газом в частных жилых домах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Один из случаев произошел в селе Торфяное Бучанского района, вероятно из-за нарушения эксплуатации печного отопления. Газом отравились две сестры 2012 и 2014 годов рождения. В состоянии средней степени тяжести их госпитализировали.

Полиция Киевщины установила, что накануне семья приехала на выходные на дачу в село Торфяное. Родители, чтобы обогреть дом, разожгли печь. Предварительно, вследствие неисправности воздуховода произошло задымление.

Печное отопление / Фото: Полиция Киевской области

"Детей срочно доставили в больницу с предварительным диагнозом – отравление угарным газом. Сейчас жизни и здоровью сестер ничего не угрожает", – добавили в полиции.

Всего в Украине 27 января шесть человек отравились угарным газом, из них пятеро детей.

Угарный газ: чего он так опасен и как выявить симптомы отравления – парамедик Ярослав Вус

Напомним, в больнице умер мужчина, раненный на стадионе "Локомотив" во время ракетных обстрелов Киева. Мужчина по имени Михаил был бывшим спортсменом по пауэрлифтингу. Он вместе с семьей был постоянным посетителем "Локомотива" и любителем футбола.

Читайте также: