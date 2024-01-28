Потенційний наступ росіян на Київ 2024 року: експерт назвав напрямок удару

Експерт не виключає, що окупанти "можуть піти ва-банк і спробувати вторгнутися з півночі".

Росія не полишає намірів захопити Київ, але в сьогоднішніх реаліях знову піти наступ є "непідйомним завданням".

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своїй колонці на сайті obozrevatel.

"Російське командування виношувало, виношує і виношуватиме плани із захоплення Києва. Ця загроза зберігатиметься ще дуже довгий час. Але в нинішніх реаліях формування повноцінного ударного угруповання для проведення такої операції для Росії просто непідйомне завдання, не кажучи вже про щоденне її постачання та забезпечення всією необхідною номенклатурою", - вважає він.

Однак експерт не виключає, що окупаційні війська "можуть піти ва-банк і спробувати вторгнутися з півночі, використовуючи недоукомплектовані підрозділи із ненавчених мобіків".

"Але це буде ще гірший для них результат, ніж у 2022-му, і з більшими втратами. Причому втратами не лише людськими та технічними, а й територіальними на інших плацдармах", - підкреслив він.

Нагадаємо, за даними Deepstate, збройні сили Росії посилили атаки на Куп'янському напрямку та трохи просунулися вперед. Україна не коментувала цю інформацію.

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