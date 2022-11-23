Метро в Києві працює в обмеженому режимі: що відомо

Столичне метро сьогодні, 23 листопада, працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття.

Про це повідомдяє пресслужба КМВА.



"Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", - йдеться у повідомленні.



Щодо змін у роботі метро - стежте за повідомленнями на станціях.



Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Наразі повітряна тривога в Києві триває. Залишайтеся в укриттях!

Нагадаємо, внаслідок влучення російської ракети в Київі пошкоджена двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.