Метро в Києві працює в обмеженому режимі: що відомо

Велика кількість людей використовує станції Київського метрополітену його як укриття
Столичне метро сьогодні, 23 листопада, працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття.
Про це повідомдяє пресслужба КМВА.
"Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", - йдеться у повідомленні.
Щодо змін у роботі метро - стежте за повідомленнями на станціях.
Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.
Наразі повітряна тривога в Києві триває. Залишайтеся в укриттях!
Нагадаємо, внаслідок влучення російської ракети в Київі пошкоджена двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.