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Метро в Києві працює в обмеженому режимі: що відомо

Автор
Тетяна ВеличкоТетяна Величко
Дата публікації
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1168
Час на прочитання
1 хв
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Метро в Києві працює в обмеженому режимі: що відомо

Фото: Getty Images

Велика кількість людей використовує станції Київського метрополітену його як укриття

Столичне метро сьогодні, 23 листопада, працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття.

Про це повідомдяє пресслужба КМВА. 

"Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей", - йдеться у повідомленні. 

Щодо змін у роботі метро - стежте за повідомленнями на станціях.

Нагадуємо, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Наразі повітряна тривога в Києві триває. Залишайтеся в укриттях!

Нагадаємо, внаслідок влучення російської ракети в Київі пошкоджена двоповерхова будівля. Одна людина загинула та одна постраждала.

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Дата публікації
Перегляди
1168
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